В ЗМІ дізнались чим Росія могла розраховуватись з Іраном за поставлені "Шахеди"

Як пише видання, згідно з публікацією Iran Press, в середині травня 2023 року ВПС Ірану повинні отримати першу партію російських винищувачів Су-35. Кількість винищувачів не розкривається.

"Сам факт появи такої новини пояснює, звідки у рашистів взялись нові Shahed-136 для нових ударів по Україні. Схоже, що Москва і Тегеран між собою так і розраховуються за "взаємозаліком" - винищувачі в обмін на "літаки-снаряди". Але водночас, це все одно лишає питання, чому іранці говорять про отримання Су-35 лише за місяць потому, як могла стартувати ймовірна поставка цих літаків", - пише видання.

Зазначається, що 18 травня 2023 року в небі над Тегераном було зафіксовано політ Су-35 без жодних розпізнавальних знаків. Цю подію можна було б сприйняти як початок передачі літаків, оскільки в березні Росія та Іран фіналізували угоду про винищувачі. Водночас після цього одиничного прольоту Су-35 в небі над Іраном більше "не світились". Згідно з інформацією з відкритих джерел, є дані про те, що іранці також збудували для літаків підземну авіабазу.

Щодо кількості переданих винищувачів, можна спиратись на цифру 24, оскільки саме стільки літаків стали "зайвими" для Росії після провалу з "єгипетським контрактом".

"Але ж водночас деякі західні джерела говорять про те, що Москва та Тегеран домовились про поставку аж 60 винищувачів цього типу, і щоб виготовити таку кількість Су-35, російському ВПК потрібно гарувати декілька років", - додає видання.