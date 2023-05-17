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В СМИ узнали чем Россия могла рассчитываться с Ираном за поставленные "Шахеды"

Фото: в СМИ узнали чем Россия могла "рассчитываться" с Ираном за поставленные "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация могла договориться с Ираном о передаче истребителей Су-35 в обмен на БПЛА Shahed-136.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет издание, согласно публикации Iran Press, в середине мая 2023 года ВВС Ирана должны получить первую партию российских истребителей Су-35. Количество истребителей не раскрывается.

"Сам факт появления такой новости объясняет, откуда у рашистов взялись новые Shahed-136 для новых ударов по Украине. Похоже, что Москва и Тегеран между собой так и рассчитываются по "взаимозачету" - истребители в обмен на "самолеты-снаряды". Но в то же время, это все равно оставляет вопрос, почему иранцы говорят о получении Су-35 только через месяц после того, как могла стартовать вероятная поставка этих самолетов", - пишет издание.

Отмечается, что 18 мая 2023 года в небе над Тегераном был зафиксирован полет Су-35 без опознавательных знаков. Это событие можно было бы воспринять как начало передачи самолетов, поскольку в марте Россия и Иран финализировали соглашение об истребителях. В то же время после этого единичного пролета Су-35 в небе над Ираном больше "не светились". Согласно информации из открытых источников, есть данные о том, что иранцы также построили для самолетов подземную авиабазу.

По количеству переданных истребителей, можно опираться на цифру 24, поскольку именно столько самолетов стали "лишними" для России после провала с "египетским контрактом".

"Но в то же время некоторые западные источники говорят о том, что Москва и Тегеран договорились о поставке аж 60 истребителей этого типа, и чтобы изготовить такое количество Су-35, российскому ВПК нужно трудиться несколько лет", - добавляет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, Россия и Иран значительно расширили свое оборонное сотрудничество.

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