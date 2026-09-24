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ЗМІ анонсували тристоронні переговори в США, у Зеленського і Путіна - заперечили

16:12 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
ЗМІ анонсували тристоронні переговори в США, у Зеленського і Путіна - заперечили Фото: Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, представник Путіна Кирило Дмітрієв (Getty Images)
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Інформація про тристоронню зустріч делегацій України, Росії та США в Нью-Йорку не підтвердилася. Офіс Президента України її спростував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам радника президента України Дмитра Литвина.

Зустрічі у Нью-Йорку не було

В Офісі президента не підтвердили дані ЗМІ щодо зустрічі 24 вересня української, російської та американської делегацій у Нью-Йорку.

Як повідомив радник президента Дмитро Литвин, українська делегація вже на шляху додому.

У РФ відхрестилися

Жодних тристоронніх зустрічей Росія-США-Україна у Нью-Йорку не буде. Про це заявив переговірник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв.

І цинічно додав, що повідомлення в українських ЗМІ про майбутні переговори у Нью-Йорку були фейком.

Що повідомлялося

Раніше ЗМІ з посиланням на джерело у дипломатичних колах повідомляли, що сьогодні у США може відбутися тристороння зустріч щодо енергетичного перемир'я між Україною і Росією.

Зазначалося, що Україну могли б представляти керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, США - посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а РФ - спецпосланець російського диктатора Кирило Дмітрієв.

Нагадаємо, остання зустріч щодо завершення війни РФ проти України відбулася в лютому 2026 року.

Раніше РБК-Україна писало, що 23 вересня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вирушив до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими.

Крім того, раніше у Путіна також заявляли про намір відновити тристоронні переговори щодо України за участю США. Проте наразі жодного прогресу в цьому не було.

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