ЗМІ анонсували тристоронні переговори в США, у Зеленського і Путіна - заперечили
Інформація про тристоронню зустріч делегацій України, Росії та США в Нью-Йорку не підтвердилася. Офіс Президента України її спростував.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар журналістам радника президента України Дмитра Литвина.
Зустрічі у Нью-Йорку не було
В Офісі президента не підтвердили дані ЗМІ щодо зустрічі 24 вересня української, російської та американської делегацій у Нью-Йорку.
Як повідомив радник президента Дмитро Литвин, українська делегація вже на шляху додому.
У РФ відхрестилися
Жодних тристоронніх зустрічей Росія-США-Україна у Нью-Йорку не буде. Про це заявив переговірник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмітрієв.
І цинічно додав, що повідомлення в українських ЗМІ про майбутні переговори у Нью-Йорку були фейком.
Що повідомлялося
Раніше ЗМІ з посиланням на джерело у дипломатичних колах повідомляли, що сьогодні у США може відбутися тристороння зустріч щодо енергетичного перемир'я між Україною і Росією.
Зазначалося, що Україну могли б представляти керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, США - посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а РФ - спецпосланець російського диктатора Кирило Дмітрієв.
Нагадаємо, остання зустріч щодо завершення війни РФ проти України відбулася в лютому 2026 року.
Раніше РБК-Україна писало, що 23 вересня спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вирушив до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими.
Крім того, раніше у Путіна також заявляли про намір відновити тристоронні переговори щодо України за участю США. Проте наразі жодного прогресу в цьому не було.