Посланець Путіна летить до США на зустріч з командою Трампа, - Reuters

Спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв вирушає до США, де зустрінеться з представниками адміністрації Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими. Зустріч відбудеться в Нью-Йорку на полях Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Reuters, оприлюднені The Guardian .

За словами двох джерел, обізнаних із підготовкою переговорів, поїздка Дмітрієва до США відбудеться у середу. Візит, за їхніми словами, був погоджений особисто з Путіним.

Зустріч стане продовженням переговорів між Путіним та представниками США в Кремлі раніше цього місяця.

За словами одного з джерел, мета поїздки - підтримати діалог між Росією та США та зусилля з мирного врегулювання.

Нагадаємо, Зеленський і Трамп вже зустрілись у Нью-Йорку - переговори проходили на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Раніше в Путіна також заявляли про намір відновити тристоронні переговори щодо України за участю США - проте наразі жодного прогресу в цьому не було.