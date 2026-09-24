У Бельгії визнали США ненадійним союзником через політику Трампа, - FT

Міністерство закордонних справ Бельгії розробило внутрішній документ, у якому вказало, що за президентства Дональда Трампа США більше не є надійним союзником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Як повідомляється, МЗС Бельгії розробило стратегію "калібрування" взаємодії з Вашингтоном, щоб захистити інтереси країни та водночас уникнути репутації "ворожої" держави.

Документ підготував підрозділ з питань Америки та Карибського басейну наприкінці 2025 року.

Він містить заклик до "ретельної переоцінки відносин між Європейським Союзом і Бельгією з одного боку, та США з іншого", а також зазначається, що динаміка, яка зараз спостерігається у Сполучених Штатах, може поставити під загрозу низку критично важливих інтересів Бельгії та ЄС.

Однак країна вважає, що взаємодіяти з нинішньою адміністрацією США необхідно. У МЗС рекомендують встановлювати контакти з керівництвом республіканських і демократичних штатів та мерами великих міст.

Документ рекомендує продовжувати переговори з демократичною опозицією, налагоджувати контакти з Конгресом США та "виявляти нові покоління надпартійних еліт, які могли б відігравати важливу роль у майбутній Америці".

Також там вважають, що адміністрація Трампа позитивно сприймає закупівлі американської зброї, однак країні рекомендують нарощувати закупівлі європейської військової техніки.

Речник бельгійського МЗС заявив, що документ є "внутрішнім робочим матеріалом", а його зміст "слід відрізняти від офіційно затвердженої політичної стратегії".