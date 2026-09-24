ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

СМИ анонсировали трехсторонние переговоры в США, у Зеленского и Путина - отрицают

16:12 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
СМИ анонсировали трехсторонние переговоры в США, у Зеленского и Путина - отрицают Фото: Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, представитель Путина Кирилл Дмитриев (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Информация о трехсторонней встрече делегаций Украины, России и США в Нью-Йорке не подтвердилась. Офис Президента Украины ее опроверг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам советника президента Дмитрия Литвина.

Встречи в Нью-Йорке не было

В Офисе президента не подтвердили данные СМИ по поводу встречи 24 сентября украинской, российской и американской делегаций в Нью-Йорке.

Как сообщил советник президента Дмитрий Литвин, украинская делегация уже по пути домой.

В РФ открестились

Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет. Об этом заявил переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

И цинично добавил, что сообщения в украинских СМИ о предстоящих переговорах в Нью-Йорке были фейком.

Что сообщалось

Ранее СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщали, что сегодня в США может состояться трехсторонняя встреча по энергетическому перемирию между Украиной и Россией.

Отмечалось, что Украину могли бы представлять руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, США - посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а РФ - спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.

Напомним, последняя встреча насчет завершения войны РФ против Украины состоялась в феврале 2026 года.

Ранее РБК-Украина писало, что 23 сентября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправился в США, где встретится с представителями администрации Трампа Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими.

Кроме того, ранее у Путина также заявляли о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США. Однако пока никакого прогресса в этом не было.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина
Новости
В Бельгии признали США ненадежным союзником из-за политики Трампа, - FT
В Бельгии признали США ненадежным союзником из-за политики Трампа, - FT
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли