СМИ анонсировали трехсторонние переговоры в США, у Зеленского и Путина - отрицают
Информация о трехсторонней встрече делегаций Украины, России и США в Нью-Йорке не подтвердилась. Офис Президента Украины ее опроверг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам советника президента Дмитрия Литвина.
Встречи в Нью-Йорке не было
В Офисе президента не подтвердили данные СМИ по поводу встречи 24 сентября украинской, российской и американской делегаций в Нью-Йорке.
Как сообщил советник президента Дмитрий Литвин, украинская делегация уже по пути домой.
В РФ открестились
Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не будет. Об этом заявил переговорщик российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.
И цинично добавил, что сообщения в украинских СМИ о предстоящих переговорах в Нью-Йорке были фейком.
Что сообщалось
Ранее СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщали, что сегодня в США может состояться трехсторонняя встреча по энергетическому перемирию между Украиной и Россией.
Отмечалось, что Украину могли бы представлять руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, США - посланники президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а РФ - спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев.
Напомним, последняя встреча насчет завершения войны РФ против Украины состоялась в феврале 2026 года.
Ранее РБК-Украина писало, что 23 сентября спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев отправился в США, где встретится с представителями администрации Трампа Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими.
Кроме того, ранее у Путина также заявляли о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США. Однако пока никакого прогресса в этом не было.