Зменшення виплат і нові дозволи на перебування. Які зміни чекають біженців у 2025 році

Велика Британія продовжить візи українцям

Уряд Великої Британії планує продовжити на 18 місяців термін дії віз для українських біженців, які прибули до країни від початку повномасштабного вторгнення.

Заявки розпочнуть приймати з 4 лютого 2025 року. Їх потрібно подавати за 28 днів до завершення терміну дії візи. Розгляд заявки може тривати до 8 тижнів, на цей час біженці не мають права виїжджати за кордон, але в них залишається легальний статус та всі права на період розгляду заявки.

Важливо, що час проведений у країні зі статусом біженця не зараховується у 10-річний період, який необхідний для подання документів на постійне проживання.

Польща почне видавати карту CUKR

З 2025 року наші громадяни у Польщі, які мають Pesel UKR, зможуть отримати карти побуту CUKR. Вона надає можливість легально перебувати у країні та працювати протягом 3 років.

Отримати CUKR зможуть українці, які мали статус Pesel UKR станом на 4 березня 2024 року і мають його на момент подачі заяви на отримання карти побуту. Заявку можна буде подати через онлайн-сервіс, який спеціально розроблять для цього. Українці, які отримають CUKR, зможуть виїжджати з Польщі в інші країни не більше ніж на 6 місяців.

Зазначимо, що поки українські біженці можуть легально перебувати у Польщі до 30 вересня 2025 року.

Українці у Польщі зможуть замінити Pesel Ukr на карту побуту CUKR (Getty Images)

Німеччина зменшить виплату Bürgergeld деяким біженцям

У Німеччині українським біженцям надають виплату Bürgergeld. Сума допомоги залежить від категорії особи, зараз самотнім дорослим передбачено 563 євро на місяць, підліткам – 471 євро, дітям – 357 євро.

Із січня 2025 року виплати працездатним біженцям знижуватимуть на 30% протягом трьох місяців, якщо особа відхилить вигідну пропозицію працевлаштування. Уряд припускає, що високі соціальні виплати не стимулюють іноземців шукати роботу, а урізання допомоги підштовхне їх до працевлаштування. Також це зменшить навантаження на бюджет.

Додамо, що зараз у Німеччині проживають приблизно 1,1 млн українських біженців, з них майже 700 тис. – люди працездатного віку. Влітку рівень зайнятості становив 38%, за даними німецького міністерства праці.

Латвія продовжила допомогу українським біженцям ще на рік

У листопаді Латвія ухвалила поправки до закону про підтримку українських біженців, які передбачають продовження державної допомоги ще на рік. Для цього із бюджету виділять 65 млн євро.

Зміни до закону передбачають, що українці отримуватимуть дозвіл на тимчасове проживання в Латвії на три роки (раніше було 2 роки), а разова кризова допомога збільшиться на 34 євро і зросте до 377 євро (16 437 грн) для дорослого та на 24 євро для дитини й становитиме 264 євро (11 510 грн).

Також для біженців продовжать компенсацію витрат на проживання і харчування вразливих категорій населення й покриватимуть витрати на медичні препарати.

Чехія планує надавати новий тип дозволу на перебування

У Чехії розробили законопроект, що передбачає з 2025 року можливість подачі заявки на новий тип дозволу на довгострокове перебування (dlouhodobý pobyt), втім не варто його плутати із дозволом на постійне перебування (trvalý pobyt).

Новий тип надаватиме можливість іноземцям перебувати у країні протягом 5 років. Також вони матимуть вільний доступ до ринку праці Чехії. На нього зможуть перейти із візи тимчасового захисту наші громадяни, які працювали у країні останні два роки й відповідають низці фінансових умов.

Щоб отримати dlouhodobý pobyt, українцям потрібно буде надати свої біометричні дані. Якщо документи подає сім'я, то перевірятимуть її фінансове становище і чи може вона покривати витрати на всіх членів сім’ї, особливо якщо є діти. Подружжя має подавати заявки одночасно.

Новий тип дозволу надасть можливість біженцям не продовжувати щорічно свої тимчасові візи у Чехії. За попередніми прогнозами, на dlouhodobý pobyt можна буде подати документи із середини 2025 року.

Нагадаємо, що на початку року особам із тимчасовим захистом у Чехії потрібно буде зареєструватись для його продовження.

У 2025 році Чехія планує запровадити новий тип дозволу на довготривале перебування в країні (фото: Instytut Syri)

Литва продовжила безплатний проїзд у громадському транспорті

Днями міська рада Вільнюса продовжила на рік безплатний проїзд у громадському транспорті для українських біженців. Таку пільгу надає литовська влада нашим громадянам із березня 2022 року. Зазначимо, аналогічні рішення про продовження безплатного проїзду ухвалили й інші великі міста Литви.

Після початку повномасштабного вторгнення у Литві прибуло близько 89 тис. українців. Зараз 62% біженців працездатного віку уже легально працюють, а це майже 34 тисячі осіб.

Нагадаємо, що нашим громадянам у Литві до кінця року слід замінити посвідки на проживання, оскільки термін тимчасового захисту діятиме до 4 березня 2026 року. Саме до цієї дати ЄС продовжив тимчасовий захист біженців з України й в інших країнах.