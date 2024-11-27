Робота в Польщі. Хто найбільше конкурує з українцями при пошуку вакансій

У Польщі офіційно працюють 779,3 тис. українців, станом на кінець жовтня. Це 66,7% від усіх працевлаштованих іноземців. При цьому цей показник з минулого року не змінився.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію аналітичного центру міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal .

Хто конкурує з українцями за роботу в Польщі

За даними ZUS (управління соціального страхування Польщі) в країні працевлаштовані 1,168 млн іноземців. Найбільше серед них українців – майже 68%. Друге місце ділять грузини та білоруси – по 7%, вони становлять найбільшу конкурентну групу нашим громадянам. Третє місце посіли працівники Молдови – 6%, четверте – представники Колумбії та Зімбабве – по 3%, Філіппіни та Узбекистан по 2%, і по 1% працівники з Руанди та Вірменії.

З 2022 року Польща почала більше залучати до роботи людей з Азії, Африки та навіть Південної Америки, оскільки зменшилась кількість чоловіків з України.

На працівників зі згаданих регіонів не поширюється спрощена процедура працевлаштування, відповідно, через брак робочої сили у Польщі страждають галузі, де потрібні зварювальники, сантехніки, електрики, токарі, маляри, водії, а також робітники без спеціальної кваліфікації для виконання фізичної роботи.

Відсоткове співвідношення працевлаштованих іноземців у Польщі (інфографіка: Gremi Personal)

За даними агенції, за три роки змінилася статистика працевлаштування. До війни 60% серед претендентів на роботу становили чоловіки, з березня 2022 року цей показник знизився до 40%.

"Брак чоловічої сили серед українців стимулює попит серед польських роботодавців. Тому, з одного боку, працівники більш прискіпливо ставляться до вибору роботи, а з іншого, роботодавці стикаються з частою ротацією працівників. Конкуренція за робітників призводить до збільшення ставок та покращення умов праці, що для українських робітників є перевагою", – каже Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації Gremi Personal.

В агенції зазначають, що тренд на жителів Азії та Африки зростатиме надалі. Втім, попри багатонаціональну структуру ринку праці, польські роботодавці зараз віддають перевагу українцям. Причиною цього є не тільки спрощена процедура працевлаштування, а працьовитість наших громадян та здатність до швидкої адаптації.

Яку роботу пропонують українцям

Українцям без знання мови найчастіше пропонують роботу в агросекторі, на логістичних складах, підприємствах харчової і переробної промисловості.

Влітку збільшується кількість вакансій у сфері послуг та готельному бізнесі, але для цієї роботи необхідне знання польської. Також традиційно Польща шукає працівників серед українців на сезонні роботи для збору врожаю.

Українці, які володіють польською мовою на належному рівні і мають вищу освіту, можуть розраховувати на висококваліфіковану роботу. Зокрема, у Польщі наші громадяни влаштовуються на посади менеджерів, фінансистів та бухгалтерів.

Що буде із зарплатами у 2025 році

Раніше агенція Gremi Personal ділилась аналітичними даними щодо прогнозованих розмірів заробітної плати українців у Польщі у 2025 році. За їхніми даними, працівникам на посадах, які не передбачають знання мови та кваліфікації (робота на складах, виробництві деталей, пакуванні харчової промисловості тощо) платитимуть 1 100 – 1 400 доларів (45 тис. 58 тис. грн).

Працівники із високою кваліфікацією та знанням мови (менеджерам, фахівцям із продажу, фінансистам і бухгалтерам) можуть розраховувати на заробітну плату від 3,500 – 4000 доларів (145 тис. – 166 тис. грн).