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Українці ще рік зможуть безкоштовно їздити міським транспортом у столиці Латвії

Середа 27 листопада 2024 19:43
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Українці ще рік зможуть безкоштовно їздити міським транспортом у столиці Латвії Фото: Проїзд у міському транспорті Вільнюса (pixabay)
Автор: Тетяна Веремєєва

Українці, які живуть у столиці Литви, Вільнюсі, ще рік зможуть безкоштовно їздити громадським транспортом. Відповідне рішення прийняла місцева влада.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на LRT.

Міська рада Вільнюса одноголосно ухвалила рішення продовжити на рік безплатний проїзд у громадському транспорті для українців, які прибули до Литви через війну.

Ця ініціатива діє з березня 2022 року, коли після повномасштабного вторгнення Росії до Литви прибули десятки тисяч українських біженців. Рішення стосується не лише столиці, аналогічні заходи ухвалили й інші великі міста Литви.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Литва відправила Україні новий пакет допомоги, до якого увійшли боєприпаси, зброя, генератори та запчастини до бронетранспортерів M113. Допомогу до України доставили минулого тижня.

Також ми писали, що Литва виділить фінансування на виробництво української далекобійної зброї. Країна затвердила перший транш у розмірі 10 млн євро.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підкреслив важливість перегляду підходу до підтримки України і закликав європейських партнерів до більш рішучих кроків.

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