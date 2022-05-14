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На Змеином оккупанты пытаются установить системы ПВО

Фото: остров Змеиный (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

На острове Змеиный российские военные предпринимают попытки установить ПВО. Ночь в Одессе и области прошла спокойно, без обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение спикера ОВА Сергея Братчука.

"Ночь в Одессе и области прошла спокойно. Без обстрелов, - рассказал он. - смотрим на Приднестровье. Какая-то имитация движений происходит. То же касается и острова Змеиный. Там враг пытается установить системы ПВО".

Братчук уверяет, что соответствующие решения нашего военного руководства станут для россиян роковыми.

Напомним, последние несколько дней в районе Змеиного активизировались боевые действия. Противник пытается закрепиться на острове, неся при этом значительные потери. Так, 6 мая стало известно о подбитии украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров".

Добавим также, ранее военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина рассказал, почему для России важен остров Змеиный.

К слову, в середине апреля в районе Змеиного в результате ракетной атаки серьезные повреждения получил российский крейсер "Москва", который впоследствии затонул. Российское руководство не сразу признало его потерю и до сих пор скрывает реальное число погибших моряков.

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Одессаостров Змеиный