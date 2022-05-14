На Зміїному окупанти намагаються встановити системи ППО

На острові Зміїний російські військові роблять спроби встановити ППО. Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення речника ОВА Сергія Братчука.

"Ніч в Одесі та області пройшла спокійно. Без обстрілів, - розповів він. - Дивимось на Придністров’я. Якась імітація рухів відбувається. Теж саме стосується і острова Зміїний. Там ворог намагається встановити системи ППО".

Нагадаємо, останні кілька днів в районі Зміїного активізувалися бойові дії. Противник намагається закріпитися на острові, несучи при цьому значні втрати. Так, 6 травня стало відомо про підбиття українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров".

Додамо також, раніше військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чому для Росії важливий острів Зміїний.

До слова, в середині квітня в районі Зміїного в результаті ракетної атаки серйозні пошкодження отримав російський крейсер "Москва", який згодом затонув. Російське керівництво не відразу визнало його втрату і досі приховує реальне число загиблих моряків.

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