RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Зміїному окупанти намагаються встановити системи ППО

Фото: острів Зміїний (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

На острові Зміїний російські військові роблять спроби встановити ППО. Ніч в Одесі та області пройшла спокійно, без обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення речника ОВА Сергія Братчука.

"Ніч в Одесі та області пройшла спокійно. Без обстрілів, - розповів він. - Дивимось на Придністров’я. Якась імітація рухів відбувається. Теж саме стосується і острова Зміїний. Там ворог намагається встановити системи ППО".

Братчук запевняє, що відповідні рішення нашого військового керівництва стануть для росіян фатальними.

Нагадаємо, останні кілька днів в районі Зміїного активізувалися бойові дії. Противник намагається закріпитися на острові, несучи при цьому значні втрати. Так, 6 травня стало відомо про підбиття українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров".

Додамо також, раніше військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чому для Росії важливий острів Зміїний.

До слова, в середині квітня в районі Зміїного в результаті ракетної атаки серйозні пошкодження отримав російський крейсер "Москва", який згодом затонув. Російське керівництво не відразу визнало його втрату і досі приховує реальне число загиблих моряків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесаостров Змеиный