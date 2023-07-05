На змаганнях в Алжирі російських спортсменок заявили як сирійських

На Панарабських іграх, які проходять в Алжирі російських спортсменок заявили як сирійських. Деяким змінили прізвища та дати народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Російські спортсмени намагаються обійти санкції за принципом використання третіх країн і брати участь в міжнародних змаганнях. Наприклад, на Панарабських іграх в Алжирі російських спортсменів заявили як сирійців", - написав Єрмак.

Так, російська метальниця списа Каріна Полудкіна нібито стала громадянкою Сирії й змінила ім'я на Karina Polud.

Також за Сирію виступають росіянки Анастасія Сорокіна (вказана як Enas Sorkine, плавання) та Тетяна Малькова (вказана як Tatia Malko, велоспорт). При цьому остання помолодшала на рік - замість 2000-го року народження у неї на сайті Панарабських Ігор вказано 2001-й.

"Реекспорт комплектуючих через треті країни, а тепер ще й перевтілення спортсменів. Що ж, маємо закривати цю лазівку", - наголосив керівник ОП.

Участь росіян і білорусів у міжнародних змаганнях

Раніше Міжнародний олімпійський комітет постановив дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на світову спортивну арену. Вони мали б виступати як нейтральні особи за умови, що вони не підтримують війну в Україні та не пов’язані з армією.

28 березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

Крім того, президент МОК Томас Бах заявляв, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.