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На соревнованиях в Алжире российских спортсменок заявили как сирийских

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Алжир, Среда 05 июля 2023 19:47
На соревнованиях в Алжире российских спортсменок заявили как сирийских Фото: на соревнованиях в Алжире российских спортсменок заявили как сирийских (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Панарабских играх, которые проходят в Алжире, российских спортсменок заявили как сирийских. Некоторым сменили фамилии и даты рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Российские спортсмены пытаются обойти санкции по принципу использования третьих стран и участвовать в международных соревнованиях. К примеру, на Панарабских играх в Алжире российских спортсменов заявили как сирийцев", - написал Ермак.

Так, российская метательница копья Карина Полудкина якобы стала гражданкой Сирии и сменила имя на Karina Polud.

Также за Сирию выступают россиянки Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine, плавание) и Татьяна Малькова (указана как Tatia Malko, велоспорт). При этом последняя помолодела на год - вместо 2000-го года рождения у нее на сайте Панарабских Игр указан 2001-й.

"Реэкспорт комплектующих через третьи страны, а теперь еще и перевоплощение спортсменов. Что ж, должны закрывать эту лазейку", - подчеркнул руководитель ОП.

Участие россиян и белорусов в международных соревнованиях

Ранее Международный олимпийский комитет постановил разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться на мировую спортивную арену. Они должны выступать как нейтральные лица при условии, что они не поддерживают войну в Украине и не связаны с армией.

28 марта МОК рекомендовал допускать к соревнованиям россиян и белорусов, но при условии нейтралитета. Эта рекомендация касается только одиночных видов спорта.

Кроме того, президент МОК Томас Бах заявлял, что олимпийские спортсмены не должны становиться инструментом в руках международной политики.

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