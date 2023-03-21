Злякався контрнаступу. Пригожин попросив Шойгу про допомогу "вагнерівцям"

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин звернувся за допомогою до міністра оборони РФ Сергія Шойгу через наміри ЗСУ розпочати контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пригожина .

В листі-зверненні Пригожин заявляє, що наприкінці березня-на початку квітня ЗСУ розпочнуть "широкомасштабний наступ" і "розсікаючими ударами" можуть відрізати групу "Вагнера" від решти військ загарбників.

У зв’язку з цим Пригожин просить Шойгу "вжити всіх необхідних заходів для запобігання відсіканню", інакше це обернеться "негативними наслідками".