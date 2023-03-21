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Злякався контрнаступу. Пригожин попросив Шойгу про допомогу "вагнерівцям"

Фото: власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Власник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин звернувся за допомогою до міністра оборони РФ Сергія Шойгу через наміри ЗСУ розпочати контрнаступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пригожина.

В листі-зверненні Пригожин заявляє, що наприкінці березня-на початку квітня ЗСУ розпочнуть "широкомасштабний наступ" і "розсікаючими ударами" можуть відрізати групу "Вагнера" від решти військ загарбників.

У зв’язку з цим Пригожин просить Шойгу "вжити всіх необхідних заходів для запобігання відсіканню", інакше це обернеться "негативними наслідками".

Нагадаємо, раніше розвідка Естонії повідомляла, що Пригожин та глава Чечні Рамзан Кадиров погрожують владі Путіна.

Також Пригожин закликав російських військових берегти сили через майбутній контрнаступ ЗСУ.

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