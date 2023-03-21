Испугался контрнаступления. Пригожин попросил Шойгу о помощи "вагнеровцам"

Владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин обратился за помощью к министру обороны РФ Сергею Шойгу из-за намерений ВСУ начать контрнаступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пригожина.
В письме-обращении Пригожин заявляет, что в конце марта-начале апреля ВСУ начнут "широкомасштабное наступление" и "рассекающимися ударами" могут отрезать группу "Вагнера" от остальных войск захватчиков.
В связи с этим Пригожин просит Шойгу "принять все необходимые меры для предотвращения отсечения", иначе это обернется "негативными последствиями".
Напомним, ранее разведка Эстонии сообщала, что Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров угрожают властям Путина.
Также Пригожин призвал российских военных беречь силы из-за предстоящего контрнаступления ВСУ.
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