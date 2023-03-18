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Пригожин і Кадиров загрожують владі Путіна, - розвідка Естонії

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Росія, Субота 18 березня 2023 17:25
Пригожин і Кадиров загрожують владі Путіна, - розвідка Естонії Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російський диктатор Володимир Путін дозволив бізнесмену та власнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину та голові Чечні Рамзану Кадирову розширити свою владу та набрати більшої популярності серед російської громадськості

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби зовнішньої розвідки Естонії, яку приводить Bild.

На думку естонських фахівців, зараз вийти на перший план намагається архірадикальна фракція правлячої еліти, водночас навіть колись помірковані високопосадовці стали привертати до себе увагу досить екстремістськими заявами.

"Їхня поведінка може бути ознакою паніки. Можливо, вони зрозуміли, що війна в Україні була величезною помилкою, яку вже не виправити, і тепер єдиний шлях - продовжити боротьбу, використовуючи все радикальніші методи", - йдеться у матеріалі.

У Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що така радикалізація політичної еліти може бути частиною плану Путіна. Він дозволяє радикалам висловлюватися, щоб показати, що із його зникненням у влади РФ стане ще більш екстремістська група.

Путін дозволив Пригожину та Кадирову розширити свою владу та набрати більшої популярності серед російської громадськості. Президент Росії, за версією естонської розвідки, турбується про те, що помірні політики можуть уявити себе як альтернативу його режиму.

"Щоб запобігти цьому, він змушує силові постаті з раніше помірним іміджем повністю дискредитувати себе радикальними заявами. Один із прикладів - колишній президент Дмитро Медведєв, який колись вважався щодо ліберального політика, а зараз загрожує ядерними ударами половині світу", - пояснили у розвідці.

У Службі зовнішньої розвідки припускають, що зростання радикальних настроїв серед керівної еліти може вийти з-під контролю. У якийсь момент Путіну самому може стати важко приборкати ультрарадикалів, натхнених їх зростаючим впливом. Пригожин і Кадиров особливо небезпечні в цьому контексті, оскільки кожен з них, по суті, має свою приватну армію.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін підписав закон, який передбачає покарання за дискредитацію "добровольчих" груп, що воюють проти України.

Російська група "Вагнера" планує набрати близько 30 тисяч нових найманців до середини травня. Замість ув'язнених тепер беруть вільних громадян.

Голова Чечні Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків "ДНР" у ряди своєї армії, аби посилити владу.

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