ПАР вже не хоче візиту Путіна на саміт БРІКС, пропонує відправити Лаврова

Президент ПАР Сиріл Рамафоса запропонував російському диктатору Володимиру Путіну відправити на саміт БРІКС замість себе міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Однак у Росії відхилили таке прохання.

Про це заявив віцепрезидент ПАР Пол Машатіле, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mail & Guardian .

"Президент обговорював із президентом Путіним і порадив, щоб він делегував, бажано свого міністра закордонних справ. Росіян це не влаштовує, вони хочуть, щоб уся їхня делегація приїхала на чолі з ним. Ці дискусії тривають", - сказав Машатіле.

За його словами, Індія і Бразилія відкинули варіант перенесення саміту в Китай, тоді як проти пропозиції провести захід віртуально виступили всі чотири країни.

"Ми розуміємо, що пов'язані Римським статутом, але ми не можемо когось запросити, а потім заарештувати. Ви можете зрозуміти нашу дилему. Ми були б щасливі, якби він (Путін, - ред.) не приїхав", - наголосив віцепрезидент ПАР.

Саміт БРІКС

Нагадаємо, наприкінці серпня у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Візит російського диктатора Путіна досі був під питанням, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт за депортацію українських дітей.

Згідно з законодавством, Південно-Африканська Республіка повинна арештувати Путіна у разі приїзду. ПАР звинуватила суд в Гаазі у "подвійних стандартах" та заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство.

Однак сьогодні стало відомо, що російський диктатор приїде на саміт БРІКС у Південну Африку. Влада ПАР запевняє, що саміт пройде в офлайн-режимі.