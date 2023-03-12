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Испугались манекена? Белорусские пограничники пожаловались на украинских коллег (видео)

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Мозырь, Воскресенье 12 марта 2023 09:59
Испугались манекена? Белорусские пограничники пожаловались на украинских коллег (видео) Фото: белорусские пограничники жалуются на бойцов ГПСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белорусские пограничники жалуются из-за "запугиваний" украинских коллег. Военные Белоруссии заявили, что украинские пограничники вывесили манекен, чтобы запугать их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

На видео белорусский пограничник на заставе "Глушковичи" Гомельского района на границе с Житомирской областью жалуется на украинских коллег. Ролик сняли пропагандисты государственного телеканала Беларуси "ОНТ".

Белорус жалуется, что якобы бойцы ГПСУ пытаются запугать их угрозами и агрессивными действиями.

"Установлен макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого украинские пограничники назвали Валерой. Они указали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все с целью какого-то запугивания и психологического давления на военнослужащих, охраняющих государственную границу нашей страны", - сказал белорус.

Однако украинские пограничники высмеяли белорусских военных, испугавшихся манекена.

"Мы не пугаем, мы намекаем", - отметили бойцы пограничной службы.

Напомним, Беларусь еще раз продлила совместные с Россией учения на своей территории. Таким образом российско-белорусские учения будут продолжаться уже 46 недель.

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