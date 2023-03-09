Росія вкотре продовжила спільні навчання з Білоруссю
Росіяни в черговий раз продовжили термін навчань в Білорусі. Цього разу до 20 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 11-12 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви. Зокрема:
- "Осиповичський";
- "Доманово";
- "Лепельський";
- "Обуз-Ліснівський".
Фото: навчання РФ в Білорусі продовжено (t.me/Hajun_BY)
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей час виглядає так: починаючи з 13 березня:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 18.03;
- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 17.03;
- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 18.03;
- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 19.03;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 17.03;
- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 20.03;
- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 19.03;
- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 19.03.
Загальна кількість продовжень склала 46 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
Нагадаємо, в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Планується, що вони виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".
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