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Росія вкотре продовжила спільні навчання з Білоруссю

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Білорусь, Четвер 09 березня 2023 21:09
Росія вкотре продовжила спільні навчання з Білоруссю Фото: навчання РФ в Білорусі продовжено (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни в черговий раз продовжили термін навчань в Білорусі. Цього разу до 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 11-12 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви. Зокрема:

  • "Осиповичський";
  • "Доманово";
  • "Лепельський";
  • "Обуз-Ліснівський".

Росія вкотре продовжила спільні навчання з БілоруссюФото: навчання РФ в Білорусі продовжено (t.me/Hajun_BY)

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на цей час виглядає так: починаючи з 13 березня:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 18.03;
  • Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 17.03;
  • Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 18.03;
  • Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 19.03;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 17.03;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 20.03;
  • 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 19.03;
  • Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 19.03.

Загальна кількість продовжень склала 46 тижнів. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.

Нагадаємо, в Білорусі розпочалися навчання прикордонників. Планується, що вони виловлюватимуть "партизан" та "диверсантів".

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