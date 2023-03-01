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Злякалися дронів? У Москві помітили ще одну систему ППО

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Москва, Середа 01 березня 2023 22:32
Злякалися дронів? У Москві помітили ще одну систему ППО Фото: У Москві помітили ще одну систему ППО (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Москві біля станції метро "Салар'єво" встановили ще одну систему протиповітряної оборони. Як давно там знаходиться система – невідомо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Сірена" у Telegram.

Повідомляється, що система ППО знаходиться в кінцевій зупинці автобуса №420 біля станції метро.

Зазначимо, що станція метро "Салар'єво" у Москві знаходиться приблизно за 23 км від Красної площі.

Злякалися дронів? У Москві помітили ще одну систему ППО

Нагадаємо, раніше установки "Панцир-С1" були помічені у центрі Москви. Їх встановили на дахах адміністративних будівель.

Також ППО помітили біля резиденції Путіна у Ново-Огарьові під Москвою.

Крім того, напередодні росіяни повідомляли про "невідомі" атаки безпілотників.

Зокрема, на цей момент уже відомо про БПЛА, які були відзначені над Адигеєю, Туапсом, Білгородом, Брянськом, Санкт-Петербургом та під Москвою.

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