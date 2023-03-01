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Испугались дронов? В Москве заметили еще одну систему ПВО

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Москва, Среда 01 марта 2023 22:32
Испугались дронов? В Москве заметили еще одну систему ПВО Фото: В Москве заметили еще одну систему ПВО (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Москве возле станции метро "Саларьево" установили еще одну систему противовоздушной обороны. Как давно там находится система - неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Сирена" в Telegram.

Сообщается, что система ПВО находится у конечной остановки автобуса №420 возле станции метро.

Отметим, что станция метро "Саларьево" в Москве находится примерно в 23 км от Красной площади.

Испугались дронов? В Москве заметили еще одну систему ПВО

Напомним, ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий.

Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.

Кроме того, накануне россияне сообщали о "неизвестных" атаках беспилотников.

В частности, на этот момент уже известно о БПЛА, которые были отмечены над Адыгеей, Туапсе, Белгородом, Брянском, Санкт-Петербургом и под Москвой.

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