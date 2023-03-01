Испугались дронов? В Москве заметили еще одну систему ПВО
В Москве возле станции метро "Саларьево" установили еще одну систему противовоздушной обороны. Как давно там находится система - неизвестно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал "Сирена" в Telegram.
Сообщается, что система ПВО находится у конечной остановки автобуса №420 возле станции метро.
Отметим, что станция метро "Саларьево" в Москве находится примерно в 23 км от Красной площади.
Напомним, ранее установки "Панцирь-С1" были замечены в центре Москвы. Их установили на крышах административных зданий.
Также ПВО заметили возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой.
Кроме того, накануне россияне сообщали о "неизвестных" атаках беспилотников.
В частности, на этот момент уже известно о БПЛА, которые были отмечены над Адыгеей, Туапсе, Белгородом, Брянском, Санкт-Петербургом и под Москвой.
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