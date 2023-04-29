ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Злякалися "Божої кари"? З Севастополя поспіхом вилетів урядовий літак РФ

Новость на русском →
Субота 29 квітня 2023 17:39
Злякалися "Божої кари"? З Севастополя поспіхом вилетів урядовий літак РФ Фото: Ту-204 (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 29 квітня, урядовий борт Tupolev Tu-204-300 спішно покинув Севастополь та полетів у бік Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відстеження авіаперельотів Flightradar.

Борт Tupolev Tu-204-300 (позивний RSD743) зі складу спеціального льотного загону "Росія" спішно вилетів з аеродрому "Бельбек" у Севастополі.

Злякалися &quot;Божої кари&quot;? З Севастополя поспіхом вилетів урядовий літак РФ

Спеціальний льотний загін "Росія" - підпорядковане Управлінню справами президента РФ підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб РФ, та інших важливих осіб спецслужб Росії або ЗС РФ.

На цей момент літак уже приземлився у російському місті Сочі.

Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі. "Адміністрація" заявила про атаку безпілотника о 4.20 ранку.

Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

Пізніше біля Чорного моря помітили військовий стратегічний літак НАТО дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Севастопіль Крым Сочи
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою