Злякалися "Божої кари"? З Севастополя поспіхом вилетів урядовий літак РФ

У суботу, 29 квітня, урядовий борт Tupolev Tu-204-300 спішно покинув Севастополь та полетів у бік Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відстеження авіаперельотів Flightradar .

На цей момент літак уже приземлився у російському місті Сочі.

Спеціальний льотний загін "Росія" - підпорядковане Управлінню справами президента РФ підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб РФ, та інших важливих осіб спецслужб Росії або ЗС РФ.

Борт Tupolev Tu-204-300 (позивний RSD743) зі складу спеціального льотного загону "Росія" спішно вилетів з аеродрому "Бельбек" у Севастополі.

Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі. "Адміністрація" заявила про атаку безпілотника о 4.20 ранку.

Представник ГУР МО Андрій Юсов сказав, що внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

Пізніше біля Чорного моря помітили військовий стратегічний літак НАТО дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry.

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