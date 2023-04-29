У ГУР розповіли деталі вибухів у Севастополі: "Божа кара за Умань"

Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - розповів Юсов.

Він також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.

"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", - зазначив представник ГУР МО.

Вибух у Севастополі на нафтобазі

В окупованому Севастополі ранок почався з "бавовни". У Козачій Бухті близько 4 ранку пролунав вибух. Після чого сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Окупанти повідомили про загоряння резервуарів з паливом і заявили про площу займання в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Традиційно так звана "влада" в Севастополі звинуватила в усьому Україну. Буцімто пожежа сталася внаслідок атаки українських безпілотників.

Зауважимо, що пожежа виявилася настільки масштабною, що їй присвоїли найвищий рівень складності - четвертий, а до гасіння вже залучили пожежний потяг та ресурси Чорноморського флоту РФ.

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