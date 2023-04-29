ua ru
Сб, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ГУР розповіли деталі вибухів у Севастополі: "Божа кара за Умань"

Новость на русском →
Севастополь, Субота 29 квітня 2023 13:20
У ГУР розповіли деталі вибухів у Севастополі: "Божа кара за Умань" Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (suspilne.media)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

Він уточнив, що ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", - розповів Юсов.

Він також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.

"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", - зазначив представник ГУР МО.

Вибух у Севастополі на нафтобазі

В окупованому Севастополі ранок почався з "бавовни". У Козачій Бухті близько 4 ранку пролунав вибух. Після чого сталася масштабна пожежа на нафтобазі. Окупанти повідомили про загоряння резервуарів з паливом і заявили про площу займання в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Традиційно так звана "влада" в Севастополі звинуватила в усьому Україну. Буцімто пожежа сталася внаслідок атаки українських безпілотників.

Зауважимо, що пожежа виявилася настільки масштабною, що їй присвоїли найвищий рівень складності - четвертий, а до гасіння вже залучили пожежний потяг та ресурси Чорноморського флоту РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Севастопіль Вибух Главное управление разведки
NEWS
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
Втрати Росії перевищили 190 тисяч військових: нові дані Генштабу
DAILY
Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки в еміграції. Як школярі з України звикають до ЄС і що буде з їхньою освітою