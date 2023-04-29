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Испугались "Божьей кары"? Из Севастополя поспешно вылетел правительственный самолет РФ

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Суббота 29 апреля 2023 17:39
Испугались "Божьей кары"? Из Севастополя поспешно вылетел правительственный самолет РФ Фото: Ту-204 (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 29 апреля, правительственный борт Tupolev Tu-204-300 поспешно покинул Севастополь и улетел в сторону Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Борт Tupolev Tu-204-300 (позывной RSD743) из состава специального лётного отряда "Россия" поспешно вылетел с аэродрома "Бельбек" в Севастополе.

Испугались &quot;Божьей кары&quot;? Из Севастополя поспешно вылетел правительственный самолет РФ

Специальный летный отряд "Россия" - подчиненное Управлению делами президента РФ предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц РФ, и других важных лиц спецслужб России или ВС РФ.

К настоящему моменту самолет уже приземлился в российском городе Сочи.

Напомним, в субботу, 29 апреля, во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе. "Администрация" заявила об атаке беспилотника в 4:20 утра.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов сказал, что в результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость - около 40 тысяч тонн.

Позже у Черного моря был замечен военный стратегический самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

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