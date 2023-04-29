Поки палає Севастополь. Біля Чорного моря помітили розвідувальний літак НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відстеження авіаперельотів Flightradar .

Згідно з інформацією, біля Чорного моря тривалий час кружляє військовий стратегічний літак НАТО дальнього радіолокаційного виявлення Boeing E-3 Sentry. Попередньо літак із Німеччини вирушив до Туреччини, а пізніше долетів до Румунії.

Основу комплексу авіаційного комплексу радіовиявлення та наведення становить потужна РЛС кругового огляду, антена якої розташована в обтічнику, у верхній частині фюзеляжу. Обтічник 9,1 м у діаметрі та 1,8 м у товщину встановлений на двох опорах на висоті 4,2 м над фюзеляжем.

Літаки типу "бомбардувальник" виявляються з відстані 520 км, малорозмірні цілі, що низько летять, можуть бути виявлені на дальності до 400 км, цілі над горизонтом - до 650 км від літака.