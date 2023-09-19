Запитайте Пригожина. Зеленський закликав світ не намагатися укладати тіньові домовленості
Україна знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками щодо війни, однак злу не можна довіряти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Ми започаткували формат зустрічей між радниками з питань національної безпеки та дипломатичними представниками. У Хіросімі, Копенгагені та Джидді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас - всіх, хто не терпить жодної агресії - до спільної підготовки Саміту", - йдеться у заяві.
За словами президента, він знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками.
Злу не можна довіряти
"Злу не можна довіряти - запитайте Пригожина, чи можна ставити на обіцянки Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", - додав президент.
Зеленський сказав, що поки Росія штовхає світ до остаточної війни, Україна робить все, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Він уточнив, що озброєння має бути стримане, воєнні злочини мають бути покарані, депортовані люди мають повернутися додому, а окупант має повернутися на свою землю.
"Ми повинні бути єдині, щоб зробити це", - додав президент.
Чому Зеленський згадав Пригожина
23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.
Через декілька днів в Росії офіційно підтвердили загибель Пригожина в авіакатастрофі, а вже 29 серпня нібито відбулось поховання ватажка ПВК на Прохорівському кладовищі, втім у закритому форматі.
Зазначалось, що після невдалого заколоту у червні російська влада закрила кримінальне провадження щодо Пригожина та відпустила його "у Білорусь".
Пізніше Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в авіакатастрофі.
Візит Зеленського до США
Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Це його перший візит на ГА ООН після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Детальніше про візит до Вашингтону читайте в матеріалі РБК-Україна "Зеленський знову в США. Чого чекати від поїздки та чи повернеться він з ATACMS".
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