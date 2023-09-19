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Запитайте Пригожина. Зеленський закликав світ не намагатися укладати тіньові домовленості

Вівторок 19 вересня 2023 21:24
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Запитайте Пригожина. Зеленський закликав світ не намагатися укладати тіньові домовленості Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Україна знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками щодо війни, однак злу не можна довіряти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Ми започаткували формат зустрічей між радниками з питань національної безпеки та дипломатичними представниками. У Хіросімі, Копенгагені та Джидді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації Формули миру. І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас - всіх, хто не терпить жодної агресії - до спільної підготовки Саміту", - йдеться у заяві.

За словами президента, він знає про спроби укласти якісь тіньові домовленості за лаштунками.

Злу не можна довіряти

"Злу не можна довіряти - запитайте Пригожина, чи можна ставити на обіцянки Путіна. Будь ласка, почуйте мене. Нехай єдність вирішує все відкрито", - додав президент.

Зеленський сказав, що поки Росія штовхає світ до остаточної війни, Україна робить все, щоб після російської агресії ніхто у світі не наважився напасти на жодну країну. Він уточнив, що озброєння має бути стримане, воєнні злочини мають бути покарані, депортовані люди мають повернутися додому, а окупант має повернутися на свою землю.

"Ми повинні бути єдині, щоб зробити це", - додав президент.

Чому Зеленський згадав Пригожина

23 серпня у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Через декілька днів в Росії офіційно підтвердили загибель Пригожина в авіакатастрофі, а вже 29 серпня нібито відбулось поховання ватажка ПВК на Прохорівському кладовищі, втім у закритому форматі.

Зазначалось, що після невдалого заколоту у червні російська влада закрила кримінальне провадження щодо Пригожина та відпустила його "у Білорусь".

Пізніше Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін відповідальний за загибель ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в авіакатастрофі.

Візит Зеленського до США

Сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на дебатах 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Це його перший візит на ГА ООН після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Детальніше про візит до Вашингтону читайте в матеріалі РБК-Україна "Зеленський знову в США. Чого чекати від поїздки та чи повернеться він з ATACMS".

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