ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зловживання під час будівництва доріг: у 9 областях проходять обшуки

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 18:46
Зловживання під час будівництва доріг: у 9 областях проходять обшуки
Фото: будівництво дороги (facebook com Ukravtodor Gov Ua)

Правоохоронці викрили зловживання на понад 500 млн гривень

В Україні викрили зловживання на понад 500 мільйонів гривень під час будівництва доріг державного значення у 2018-2019 роках. Підозрюють керівництво низки великих дорожньо-будівельних компаній.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство підозрює, що керівництво цих компаній для перемоги у тендерах використовувало підроблені документи про "належну якість" будматеріалів. Під час будівництва доріг компанії використали дешевші та неякісні асфальтобетонні суміші.

Зараз у рамках цієї справи правоохоронці проводять обшуки в офісах компаній, які знаходяться у 9 регіонах країни.

Нагадаємо, на розкраданні майже 3 млн гривень під час ремонту доріг державного значення нещодавно викрили депутата райради у Рівненській області.

Крім того, майже 29 млн гривень, виділених для капітального ремонту дороги, привласнили посадовці у Кривому Розі.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України дорогистроительствоСлужба безпеки України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся