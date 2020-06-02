Зловживання під час будівництва доріг: у 9 областях проходять обшуки

Фото: будівництво дороги (facebook com Ukravtodor Gov Ua)

Правоохоронці викрили зловживання на понад 500 млн гривень

В Україні викрили зловживання на понад 500 мільйонів гривень під час будівництва доріг державного значення у 2018-2019 роках. Підозрюють керівництво низки великих дорожньо-будівельних компаній.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Слідство підозрює, що керівництво цих компаній для перемоги у тендерах використовувало підроблені документи про "належну якість" будматеріалів. Під час будівництва доріг компанії використали дешевші та неякісні асфальтобетонні суміші.

Зараз у рамках цієї справи правоохоронці проводять обшуки в офісах компаній, які знаходяться у 9 регіонах країни.

Нагадаємо, на розкраданні майже 3 млн гривень під час ремонту доріг державного значення нещодавно викрили депутата райради у Рівненській області.

Крім того, майже 29 млн гривень, виділених для капітального ремонту дороги, привласнили посадовці у Кривому Розі.

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Автор: Дмитро Левицький