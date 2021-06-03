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ГБР проводит следственные действия в Минэнерго

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Киев, Четверг 03 июня 2021 15:21
ГБР проводит следственные действия в Минэнерго Фото: ГБР проводит следственные действия в Минэнерго (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит следственные действия в Министерстве энергетики Украины. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Государственное бюро расследований проводит следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по обращению Министерства энергетики", - говорится в сообщении.

Министерство обратилось в ГБР 29 января по результатам внутреннего аудита. Предметом проверки был процесс передачи в эксплуатацию газораспределительных сетей и их составляющих, принадлежащих государству и вопрос поступления средств за эту эксплуатацию в государственный бюджет.

В ГБР отметили, что Минэнерго предоставляет максимальное содействие сотрудникам ГБР в проведении следствия.

Напомним, ГФС проводила обыски по факту уклонения от уплаты налогов при строительстве Подольского моста.

Ранее сообщалось, что в Киеве проводили обыски в Доме профсоюзов.

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