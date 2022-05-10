Злоумышленники подделали сайт сервисного центра МВД: собирали данные водительских удостоверений

Работники киберполиции обнаружили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на официальный сайт по предоставлению сервисных услуг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Отмечается, что поддельные ресурсы злоумышленники "продвигали" с помощью рекламы в соцсетях. Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных серии и номера удостоверений.
"Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - говорится в сообщении.
В частности, наряду с этим другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.
Также сообщается, что из незаконного оборота была изъята база данных по около тысячи водительских удостоверений. Работа 5 фишинговых вебресурсов пока заблокирована.
Чтобы не стать жертвой фишинга, нужно:
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