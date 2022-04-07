ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Киберполиция разоблачила мошенницу, которая обманула более 30 беженцев

Новина українською →
Четверг 07 апреля 2022 17:13
Киберполиция разоблачила мошенницу, которая обманула более 30 беженцев Киберполиция разоблачила мошенницу (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Киберполиция Ивано-Франковской области разоблачила 30-летнюю женщину, которая обманула более 30 вынужденных переселенцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киберполицию.

Сообщается, что женщина в интернете разместила фейковые объявления о сдаче в аренду жилья на Прикарпатье. Главным условием была предоплата на карточку. Однако получив деньги, она не выполняла взятых на себя обязанностей.

Отмечается, что на крючок аферистки попали более 30 вынужденных переселенцев. К тому же на псевдооренде женщина "заработала" около 50 тысяч гривен.

Во время обыска в доме фигурантки правоохранители изъяли мобильные телефоны и банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.

Злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Подозреваемой избрана мера пресечения-содержание под стражей.

Кроме того, женщина к противоправной деятельности привлекла своего сожителя. Также решается вопрос об объявлении подозрения сообщнику.

Ранее мы сообщали, что киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок.

Также мы писали, как не попасть на мошенников за границей.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Ивано-Франковск мошенническая схема Беженцы
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители