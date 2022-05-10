Зловмисники підробили сайт сервісного центру МВС: збирали дані водійських посвідчень

Працівники кіберполіції виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Зазначається, що підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами у соцмережах. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних серії та номера посвідчень.
"Імовірно, надалі зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, поряд із цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.
Також повідомляється, що з незаконного обігу було вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.
Щоб не стати жертвою фішингу, потрібно:
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