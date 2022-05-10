Зловмисники підробили сайт сервісного центру МВС: збирали дані водійських посвідчень

Працівники кіберполіції виявили факти створення та розповсюдження фішингових ресурсів, які зовні схожі на офіційний сайт із надання сервісних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Щоб не стати жертвою фішингу, потрібно:

Також повідомляється, що з незаконного обігу було вилучено базу даних щодо близько тисячі водійських посвідчень. Роботу 5 фішингових вебресурсів наразі заблоковано.

Зокрема, поряд із цим інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

"Імовірно, надалі зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підроблені ресурси зловмисники "просували" за допомогою реклами у соцмережах. Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних серії та номера посвідчень.

Раніше ми повідомляли, що кіберполіція викрила шахрайку, яка ошукала понад 30 біженців.

Також ми писали, що кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям.

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