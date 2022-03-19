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Киберполиция разоблачила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 14:09
Киберполиция разоблачила мошенников, которые "сдавали" несуществующее жилье беженцам Мошенники "сдавали" беженцам несуществующее жилье (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сотрудникам киберполиции разоблачили мошенников. В частности, они наживались на беженцах, которым "сдавали" несуществующее жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Злоумышленники зарабатывали деньги на тех, кому пришлось покидать родные дома. Они брали у людей подписку, а потом исчезали.

Разоблачить мошенническую схему удалось сотрудникам киберполиции Одесской области.

Выяснилось, что "сдавали" квартиры двое мужчин с помощью интернета. Преступники "предлагали" жилье в западных регионах страны, ведь именно сюда переезжают беженцы.

Отмечается, что тех, кто хотел арендовать жилье, просили внести предоплату в размере от 2 до 10 тысяч гривен. Когда мошенники получали деньги, то они сразу блокировали номера клиентов и больше не выходили на связь.

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о мошенниках, которые призывают приобщаться к помощи.

Также мы писали, что в Украине предупредили об опасной SMS-рассылке.

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