ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Злотий подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль

Україна, Четвер 18 вересня 2025 15:59
UA EN RU
Злотий подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль Курс злотого НБУ на 19 вересня впав до 11,46 гривень
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс польського злотого до гривні. Злотий подешевшав після зростання чотири дні поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4618 гривень за 1 злотий (-0,0043 грн).
Злотий подешевшав до гривні після зростання чотири дні поспіль

bank.gov.ua

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Польща
Новини
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Дрони вдарили по нафтохімічному комплексу "Газпрому" в Башкирії
Аналітика
Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною
Роман Коткореспондент РБК-Україна Закриють небо? Чи наважиться НАТО збивати російські дрони і ракети над Україною