Долар дорожчає другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,23-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар зріс до 41,45 гривень, євро впав до 49,05 гривень.
Валютні обмеження НБУ
Національний банк України вирішив полегшити валютні обмеження
По-перше, через звернення операторів поштового зв'язку, які потерпають від призупинення безмитного режиму для посилок, ввезених до США, НБУ дозволяє з 18 вересня 2025 року здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, якщо одержувачем є митна або податкова служба США.
По-друге, уточнено правила застосування лімітів для операцій клієнтів за межами України з використанням гривневих рахунків - особливо коли одна особа має і бізнес-рахунок, і рахунок для особистих потреб.