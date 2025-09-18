ua en ru
Долар дорожчає другий день поспіль

Україна, Четвер 18 вересня 2025 15:31
UA EN RU
Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар дорожчає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 19 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2488 гривень за 1 долар (+0,0547 грн).
Долар дорожчає другий день поспіль

Офіційний курс євро становитиме 48,785 гривень за 1 євро (+0,0112 грн).
Долар дорожчає другий день поспіль

На міжбанку сьогодні курс зріс на 4 копійки до 41,23-41,26 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
Долар дорожчає другий день поспіль

На готівковому ринку долар зріс до 41,45 гривень, євро впав до 49,05 гривень.

Валютні обмеження НБУ

Національний банк України вирішив полегшити валютні обмеження

По-перше, через звернення операторів поштового зв'язку, які потерпають від призупинення безмитного режиму для посилок, ввезених до США, НБУ дозволяє з 18 вересня 2025 року здійснювати транскордонні перекази для сплати митних платежів, якщо одержувачем є митна або податкова служба США.

По-друге, уточнено правила застосування лімітів для операцій клієнтів за межами України з використанням гривневих рахунків - особливо коли одна особа має і бізнес-рахунок, і рахунок для особистих потреб.

