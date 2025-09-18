ua en ru
Злотый подешевел к гривне после роста четыре дня подряд

Украина, Четверг 18 сентября 2025 15:59
Злотый подешевел к гривне после роста четыре дня подряд Курс злотого НБУ на 19 сентября упал до 11,46 гривен
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс польского злотого к гривне. Злотый подешевел после роста четыре дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 19 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4618 гривен за 1 злотый (-0,0043 грн).
bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Официальный курс на 19 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2488 гривен за 1 доллар (+0,0547 грн).

Официальный курс евро составит 48,785 гривен за 1 евро (+0,0112 грн).

