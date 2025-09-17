ua en ru
Злотий дорожчає до гривні четвертий день поспіль

Україна, Середа 17 вересня 2025 15:59
Фото: курс злотого зріс на 1 копійку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. Злотий дорожчає четвертий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 11,4661 гривень за 1 злотий (+0,0152 грн).
На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому по 11,30 гривень і продають по 11,60 гривень. Курс не змінився.

НБУ встановлює курс гривні до польського злотого щодня на підставі котирувань пари злотий-долар на польському ринку.

Національний банк України(НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (+0,0189 грн).

Офіційний курс євро складе 48,7738 гривень за 1 євро (+0,1171 грн).

