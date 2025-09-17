ua en ru
Злотый дорожает к гривне четвертый день подряд

Украина, Среда 17 сентября 2025 15:59
Злотый дорожает к гривне четвертый день подряд
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает четвертый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 18 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4661 гривен за 1 злотый (+0,0152 грн).
bank.gov.ua

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.

НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.

Официальный курс на 18 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (+0,0189 грн).

Официальный курс евро составит 48,7738 гривен за 1 евро (+0,1171 грн).

