Злотый дорожает к гривне четвертый день подряд
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. Злотый дорожает четвертый день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 18 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 11,4661 гривен за 1 злотый (+0,0152 грн).
bank.gov.ua
На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем по 11,30 гривен и продают по 11,60 гривен. Курс не изменился.
НБУ устанавливает курс гривны к польскому злотому ежедневно на основании котировок пары злотый-доллар на польском рынке.
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после трех дней снижения.
Официальный курс на 18 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,1941 гривен за 1 доллар (+0,0189 грн).
Официальный курс евро составит 48,7738 гривен за 1 евро (+0,1171 грн).