Долар подорожчав після трьох днів зниження
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (+0,0189 грн).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,7738 гривень за 1 євро (+0,1171 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.
Прогноз курсу
Як зазначають в інвесткомпанії ICU, гривня поки що залишається стабільною поблизу 41,3 за долар.
За оцінками ICU, Нацбанк почувається комфортно в нинішніх умовах. Великі міжнародні резерви дають йому змогу й надалі обмежувати інтервенції та утримувати курс поблизу поточних рівнів.