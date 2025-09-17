ua en ru
Долар подорожчав після трьох днів зниження

Україна, Середа 17 вересня 2025 15:40
Фото: курс долара зріс на 2 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (+0,0189 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,7738 гривень за 1 євро (+0,1171 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначають в інвесткомпанії ICU, гривня поки що залишається стабільною поблизу 41,3 за долар.

За оцінками ICU, Нацбанк почувається комфортно в нинішніх умовах. Великі міжнародні резерви дають йому змогу й надалі обмежувати інтервенції та утримувати курс поблизу поточних рівнів.

