Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після трьох днів зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 18 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,1941 гривень за 1 долар (+0,0189 грн).

bank.gov.ua Офіційний курс євро становитиме 48,7738 гривень за 1 євро (+0,1171 грн).

bank.gov.ua На міжбанку сьогодні курс зріс на 3 копійки до 41,20-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com На готівковому ринку долар впав до 41,40 гривень, євро зріс до 49,10 гривень.