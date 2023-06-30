На злодії шапка горить: в ОП відреагували на заяви РФ про підготовку теракту Україною

Російська Федерація звинувачує Україну в нібито підготовці теракту на ЗАЕС. Водночас саме країна-окупант розташувала свої війська на території станції після чого замінувала її.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт .

Чергова російська нісенітниця

"У Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації, повідомила міська влада. Днями у низці регіонів України розпочалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС. Київська влада готується вчинити черговий теракт!" - заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму Telegram-каналі.

На злодії шапка горить

Як відзначив Михайло Подоляк, саме війська Російської Федерації сьогодні контролюють ЗАЕС, замінували її, випалюють території та б'ють ракетами по критичній інфраструктурі України.

"На російському злодієві і шапка завжди горить. Класика ж... Розумію, що з логікою в сучасних російських чиновників катастрофа, але все-таки, хто контролює ЗАЕС, хто замінував усе, що можна було замінувати, хто випалює окуповані території, хто атакує об'єкти критичної інфраструктури України. А головне, хто засунув свою безумовну агресивну фізіономію на чужу територію?", - написав Подоляк.

Ситуація на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти можуть здійснити теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Слова голови країни підтвердив керівник ГУР МО Кирило Буданов. Як відзначив останній, росіяни додатково замінували станцію, а саме басейн-охолоджувач.