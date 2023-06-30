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На воре шапка горит: в ОП отреагировали на заявления РФ о подготовке теракта Украиной

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Пятница 30 июня 2023 16:14
На воре шапка горит: в ОП отреагировали на заявления РФ о подготовке теракта Украиной Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация обвиняет Украину в якобы подготовке теракта на ЗАЭС. В то же время именно страна-оккупант расположила свои войска на территории станции, после чего заминировала ее.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Очередная российская чушь

"В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевская власть готовится совершить очередной теракт!", - заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

На воре шапка горит

Как отметил Михаил Подоляк, именно войска Российской Федерации сегодня контролируют ЗАЭС, заминировали ее, выжигают территории и бьют ракетами по критической инфраструктуре Украины.

"На российском воре и шапка всегда горит. Классика же... Понимаю, что с логикой у современных российских чиновников катастрофа, но все-таки, кто контролирует ЗАЭС, кто заминировал все, что можно было заминировать, кто выжигает оккупированные территории, кто атакует объекты критической инфраструктуры Украины. А главное, кто засунул свою безусловную агрессивную физиономию на чужую территорию?", - написал Подоляк.

Ситуация на ЗАЭС

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты могут совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Слова главы страны подтвердил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов. Как отметил последний, россияне дополнительно заменяли станцию, а именно бассейн-охладитель.

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