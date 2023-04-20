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Тікали в гідрокостюмах. Злочинна група переправляла ухилянтів за кордон

Фото: злочинна група організувала схему переправки ухилянтів за кордон в гідрокостюмах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Злочинна група з чотирьох людей переправляла ухилянтів в гідрокостюмах через кордон. Вартість так званих "послуг" складала 5 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДБР.

"Організатор схеми - мешканець Харківської області. Він ще минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі чоловік вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, для того, аби його "бізнес-план" спрацював, долучив до схеми трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них - співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє - цивільні.

Як з'ясувалося, маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як "клієнтів" доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор.

Наразі 3 фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє з них перебувають під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України(ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.

Фото: злочинна група організувала схему переправи ухилянтів за кордон в гідрокостюмах(dbr.gov.ua)

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівника УЗ, перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції купе.

Також раніше ми писали про те, що СБУ викрила три нові схеми ухилення від мобілізації.

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