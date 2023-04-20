RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бежали в гидрокостюмах. Преступная группа переправляла уклонистов за границу

Фото: преступная группа организовала схему переправки уклонистов за границу в гидрокостюмах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Преступная группа из четырех человек переправляла уклонистов в гидрокостюмах через границу. Стоимость так называемых "услуг" составляла 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ДБР.

"Организатор схемы - житель Харьковской области. Он еще в прошлом году скрылся от мобилизации, нелегально пересек границу. После побега мужчина решил зарабатывать деньги на таких уклонистах, как и он сам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, для того, чтобы его "бизнес-план" сработал, он привлек к схеме троих своих оставшихся в Украине знакомых. Один из них - сотрудник Госпродпотребслужбы, другие двое - гражданские.

Как выяснилось, маршрут, разработанный дельцами, пролегал вне пунктов таможенного пропуска в юго-западных областях Украины. После того как "клиентов" доставляли в точку пересечения границы с Молдовой, они вброд переходили одну из местных рек. Для этого им выдавали гидрокостюмы. На молдавской стороне их встречал организатор.

Сейчас 3 фигурантам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенной по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Двое из них находятся под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Организатору же схемы, который скрывается за границей, о подозрении уведомлено заочно по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Фото: преступная группа организовала схему переправы уклонистов за границу в гидрокостюмах(dbr.gov.ua)

Напомним, правоохранители задержали работника УЗ, перевозившего уклонистов за границу в вентиляции купе.

Также ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила три новых схемы уклонения от мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныГБРГраница с Украиной