Ухилення від мобілізації. СБУ викрила три нові схеми (фото)

Служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації в умовах війни. Махінації влаштували за участі голови військово-лікарської комісії та адвоката, їх затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Загалом було повідомлено про підозру п'ятьом організаторам оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та шляхом нелегального перетину кордону.

Як встановили правоохоронці, вартість таких "послуг" становила від 3 до 6 тисяч доларів, а сума залежала від терміновості "вирішення питання".

Зазначається, що співробітники СБУ своєчасно викрили оборудки і тим самим не допустили втечі від мобілізації сотні "ухилянтів".

За даними СБУ, у Києві було викрито дві злочинні схеми:

Перша - її організував голова військово-лікарської комісії одного із районів столиці. За гроші він оформляв своїм "клієнтам" документи про зняття з військового обліку за станом здоров’я.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Друга схема - її налагодив керівник однієї із псевдоблагодійних організацій, який пропонував громадянам виїхати за межі України як водії гуманітарних перевезень. Його спільницю СБУ викрила ще у грудні минулого року.

Разом з тим у Закарпатській області було затримано місцевого адвоката і власницю готелю, яка сама підшукувала "кандидатів" на втечу за кордон.

Так, зловмисники намагались приховано переправити військовозобов’язаних до ЄС поза контрольно-пропускними пунктами.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Фото: СБУ ліквідувала ще три схеми ухилення від мобілізації (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали поліцейського з Сум, який за хабарі допомагав військовозобов'язаним чоловікам перетнути кордон.

Також на Закарпатті правоохоронці затримали фельдшера, який на автомобілі швидкої допомоги допомагав чоловікам виїжджати за кордон.

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