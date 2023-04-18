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Працівник УЗ перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції купе, його затримали

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Львівська область, Вівторок 18 квітня 2023 13:23
Працівник УЗ перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції купе, його затримали Фото: СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів за кордон (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Провідник потяга Запоріжжя - Перемишль перевозив ухилянтів за кордон. Для цього він облаштував схованку у себе в купе, у вентиляційній системі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

За даними слідства, ухилянти ховались у вентиляційній системі під час проходження прикордонного паспортного контролю.

"За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані. Вартість такої "послуги" сягала близько 2,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2" на гарячому.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Слідство триває.

Відео: СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів за кордон (ssu.gov.ua)

Раніше ми писали про те, що СБУ викрила три нові схеми ухилення від мобілізації.

Нагадаємо, правоохоронці затримали поліцейського із Сум, який допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон.

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