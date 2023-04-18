Працівник УЗ перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції купе, його затримали

Провідник потяга Запоріжжя - Перемишль перевозив ухилянтів за кордон. Для цього він облаштував схованку у себе в купе, у вентиляційній системі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ.

За даними слідства, ухилянти ховались у вентиляційній системі під час проходження прикордонного паспортного контролю.

"За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані. Вартість такої "послуги" сягала близько 2,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2" на гарячому.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Слідство триває.

Відео: СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів за кордон (ssu.gov.ua)