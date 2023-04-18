Працівник УЗ перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції купе, його затримали
Провідник потяга Запоріжжя - Перемишль перевозив ухилянтів за кордон. Для цього він облаштував схованку у себе в купе, у вентиляційній системі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
За даними слідства, ухилянти ховались у вентиляційній системі під час проходження прикордонного паспортного контролю.
"За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані. Вартість такої "послуги" сягала близько 2,5 тисячі доларів. Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2" на гарячому.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Слідство триває.
Відео: СБУ затримала працівника "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів за кордон (ssu.gov.ua)
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Нагадаємо, правоохоронці затримали поліцейського із Сум, який допомагав чоловікам незаконно перетнути кордон.
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