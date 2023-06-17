Злочини агресії РФ проти України. Парламент Естонії підтримав створення спецтрибуналу

У постанові естонських парламентаріїв "Про притягнення до відповідальності за злочин агресії, вчинений проти України" міститься заклик створити для цього міжнародний трибунал під егідою ООН.

Депутати парламенту Естонії зазначають, що війна РФ проти України є найжорстокішим актом агресії у Європі з часів Другої світової війни. І на нього потрібна адекватна правова реакція.

Створення та забезпечення початку роботи такого міжнародного спецтрибуналу щодо злочинів РФ в Україні стає, як зазначено у заяві естонських депутатів, пріоритетом зовнішньої політики країни.

У заяві Рійгікога міститься заклик порушувати питання про створення спеціального міжнародного трибуналу під егідою Генеральної Асамблеї ООН на всіх двосторонніх зустрічах з урядами інших країн, у всіх міжнародних організаціях, членом яких є Естонія, та на всіх міжнародних форумах.

Також естонські депутати мають намір посилити співпрацю з урядом України у розслідуванні злочину агресії РФ та притягненні винуватців до відповідальності.

Раніше президент Естонії Алан Каріс заявив, що злочини проти людства, геноцид, воєнні злочини російських окупантів в Україні не можуть залишитися без покарання, тому місце верхівки РФ – за ґратами.

Спецтрибунал з агресії РФ

До групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для залучення Росії за злочини в Україні, входять 36 країн.

Як зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, наша країна розраховує на єдність усіх членів групи за форматом роботи такого трибуналу.

Тим часом точаться дискусії. Крім того, очікується розгляд відповідної резолюції у Генасамблеї ООН.

Нагадаємо також, що за словами генерального прокурора Латвії Юріса Стуканса, спецтрибунал для РФ "можна створити вже завтра", але для цього потрібне бажання.