Преступления агрессии РФ против Украины. Парламент Эстонии поддержал создание спецтрибунала

В постановлении эстонских парламентариев "О привлечении к ответственности за преступление агрессии, совершенное против Украины" содержатся призыв создать для этого международный трибунал под эгидой ООН.

Депутаты парламента Эстонии отмечают, что война РФ против Украины является самым жестоким актом агрессии в Европе со времен Второй мировой войны. И на него необходима адекватная правовая реакция.

Создание и обеспечение начала работы такого международного спецтрибунала по преступлениям РФ в Украине становится, как указано в заявлении эстонских депутатов, приоритетом внешней политики страны.

В заявлении Рийгикога содержится призыв поднимать вопрос о создании специального международного трибунала под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН на всех двусторонних встречах с правительствами других стран, во всех международных организациях, членом которых является Эстония, и на всех международных форумах.

Также эстонские депутаты намерены усилить сотрудничество с правительством Украины в расследовании преступления агрессии РФ и привлечении виновников к ответственности.

Ранее президент Эстонии Алан Карис заявил, что преступления против человечества, геноцид, военные преступления российских оккупантов в Украине не могут остаться без наказания, поэтому место верхушки РФ - за решеткой.

Спецтрибунал по агрессии РФ

В группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения России за преступления в Украине, входят 36 стран.

Как отмечал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, наша страна рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

Между тем продолжаются дискуссии. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

Напомним также, что по словам генерального прокурора Латвии Юриса Стуканса, спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.