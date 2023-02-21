ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зло треба зупинити". Дуда закликав лідерів Європи та НАТО надіслати техніку Україні

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 18:53
"Зло треба зупинити". Дуда закликав лідерів Європи та НАТО надіслати техніку Україні Фото: президент Польщі Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Лідери країн Європи та Північноатлантичного альянсу повинні підтримати Україну та надіслати їй необхідну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

"Не бійтеся. Зло треба зупинити. Роль НАТО полягає в захисті вільного світу. Немає свободи без солідарності", - йдеться у заяві.

Дуда закликав лідерів європейських держав та НАТО підтримати Україну. За його словами, Україна не впала донині завдяки героїзму українських воїнів та підтримці союзників.

"Байден показав, що Україна не одна, що її підтримують США і весь світ. Україна повинна перемогти", - додав Дуда.

Також президент Польщі підкреслив, що у Європі всі дивляться на Україну, бачать вбитих людей та зруйновані міста. Він вважає, що з Україною відбувається те, що не мало повторитися і вільний світ цього не схвалює.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден провів переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Американський лідер подякував польському президенту за визначну допомогу Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається на військовий союз між його країною та Україною. Заявив про дружбу на століття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Польща Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку