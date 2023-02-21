"Зло треба зупинити". Дуда закликав лідерів Європи та НАТО надіслати техніку Україні
Лідери країн Європи та Північноатлантичного альянсу повинні підтримати Україну та надіслати їй необхідну техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.
"Не бійтеся. Зло треба зупинити. Роль НАТО полягає в захисті вільного світу. Немає свободи без солідарності", - йдеться у заяві.
Дуда закликав лідерів європейських держав та НАТО підтримати Україну. За його словами, Україна не впала донині завдяки героїзму українських воїнів та підтримці союзників.
Prezydent @AndrzejDuda: Wizyta @POTUS w Kijowie to był szczególny gest wobec Ukrainy, wobec naszych sojuszników, ale także tych, którzy atakują suwerenny kraj. To znak, że wolny świat nie zapomina. pic.twitter.com/1fvLxsC8Ct— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023
"Байден показав, що Україна не одна, що її підтримують США і весь світ. Україна повинна перемогти", - додав Дуда.
Також президент Польщі підкреслив, що у Європі всі дивляться на Україну, бачать вбитих людей та зруйновані міста. Він вважає, що з Україною відбувається те, що не мало повторитися і вільний світ цього не схвалює.
Нагадаємо, що президент США Джо Байден провів переговори зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Американський лідер подякував польському президенту за визначну допомогу Україні.
Президент Польщі Анджей Дуда сподівається на військовий союз між його країною та Україною. Заявив про дружбу на століття.
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