"Зло треба зупинити". Дуда закликав лідерів Європи та НАТО надіслати техніку Україні

Лідери країн Європи та Північноатлантичного альянсу повинні підтримати Україну та надіслати їй необхідну техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди.

"Не бійтеся. Зло треба зупинити. Роль НАТО полягає в захисті вільного світу. Немає свободи без солідарності", - йдеться у заяві.

Дуда закликав лідерів європейських держав та НАТО підтримати Україну. За його словами, Україна не впала донині завдяки героїзму українських воїнів та підтримці союзників.

Prezydent @AndrzejDuda: Wizyta @POTUS w Kijowie to był szczególny gest wobec Ukrainy, wobec naszych sojuszników, ale także tych, którzy atakują suwerenny kraj. To znak, że wolny świat nie zapomina. pic.twitter.com/1fvLxsC8Ct — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

"Байден показав, що Україна не одна, що її підтримують США і весь світ. Україна повинна перемогти", - додав Дуда.

Також президент Польщі підкреслив, що у Європі всі дивляться на Україну, бачать вбитих людей та зруйновані міста. Він вважає, що з Україною відбувається те, що не мало повторитися і вільний світ цього не схвалює.