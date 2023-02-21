"Зло нужно остановить". Дуда призвал лидеров Европы и НАТО отправить технику Украине

Лидеры стран Европы и Североатлантического альянса должны поддержать Украину и отправить ей необходимую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

"Не бойтесь. Зло нужно остановить. Роль НАТО состоит в защите свободного мира. Нет свободы без солидарности", - говорится в заявлении.

Дуда призвал лидеров европейских государств и НАТО поддержать Украину. По его словам, Украина не упала по сей день благодаря героизму украинских воинов и поддержке союзников.

Prezydent @AndrzejDuda: Wizyta @POTUS w Kijowie to był szczególny gest wobec Ukrainy, wobec naszych sojuszników, ale także tych, którzy atakują suwerenny kraj. To znak, że wolny świat nie zapomina. pic.twitter.com/1fvLxsC8Ct — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

"Байден показал, что Украина не одна, что ее поддерживают США и весь мир. Украина должна победить", - добавил Дуда.

Также президент Польши подчеркнул, что в Европе все смотрят на Украину, видят убитых людей и разрушенные города. Он считает, что с Украиной происходит то, что не должно повториться и свободный мир этого не одобряет.