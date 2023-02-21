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"Зло нужно остановить". Дуда призвал лидеров Европы и НАТО отправить технику Украине

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 18:53
"Зло нужно остановить". Дуда призвал лидеров Европы и НАТО отправить технику Украине Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Лидеры стран Европы и Североатлантического альянса должны поддержать Украину и отправить ей необходимую технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Польши Анджея Дуды.

"Не бойтесь. Зло нужно остановить. Роль НАТО состоит в защите свободного мира. Нет свободы без солидарности", - говорится в заявлении.

Дуда призвал лидеров европейских государств и НАТО поддержать Украину. По его словам, Украина не упала по сей день благодаря героизму украинских воинов и поддержке союзников.

"Байден показал, что Украина не одна, что ее поддерживают США и весь мир. Украина должна победить", - добавил Дуда.

Также президент Польши подчеркнул, что в Европе все смотрят на Украину, видят убитых людей и разрушенные города. Он считает, что с Украиной происходит то, что не должно повториться и свободный мир этого не одобряет.

Напомним, что президент США Джо Байден провел переговоры со своим польским коллегой Анджеем Дудой. Американский лидер поблагодарил польского президента за выдающуюся помощь Украине.

Президент Польши Анджей Дуда надеется на военный союз между его страной и Украиной. Заявил о дружбе на столетие.

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