Дуда сподівається на військовий союз між Україною та Польщею після війни

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається на військовий союз між його країною та Україною. Заявив про дружбу на століття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Дуди в інтерв'ю "Укрінформ".

"Я не тільки бачу таку можливість, я на це сподіваюся (військовий союз між Україною та Польщею, - ред.). Те, що відбувається зараз, ця дружба, яка так чудово розцвіла між нашими країнами і нашими народами, стане дружбою на століття", - заявив президент.

Водночас Дуда додав, що розраховує на те, що після перемоги над Росією, Україна також стане й частиною НАТО.