Дуда сподівається на військовий союз між Україною та Польщею після війни
Президент Польщі Анджей Дуда сподівається на військовий союз між його країною та Україною. Заявив про дружбу на століття.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Дуди в інтерв'ю "Укрінформ".
"Я не тільки бачу таку можливість, я на це сподіваюся (військовий союз між Україною та Польщею, - ред.). Те, що відбувається зараз, ця дружба, яка так чудово розцвіла між нашими країнами і нашими народами, стане дружбою на століття", - заявив президент.
Водночас Дуда додав, що розраховує на те, що після перемоги над Росією, Україна також стане й частиною НАТО.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, наша країна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки, однак вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.
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