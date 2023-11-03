Зло обов'язково буде покаране. Військові показали нове відео роботи ATACMS

Українські військові привітали колег із Днем ракетних військ та артилерії. Зокрема показали нові кадри роботи ATACMS по ворожих цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полковника Збройних сил України Анатолія Штефана.
Запуск ракет було здійснено з реактивної системи залпового вогню HIMARS.
"Розрахунок HIMARS вітає усіх причетних із Днем ракетних військ та артилерії. Зло обов'язково буде покаране. Слава Україні та її воїнам", - написав Штефан.
На відео військовий побажав побратимам міцного здоров'я й мирного неба над головою.
"Ви ті, після кого лише тиша. Ви - боги війни. Слава Україні! Слава воїнам ракетних військ! Смерть ворогам. Разом - до перемоги. Перемога за нами!", - заявив воїн після чого відбувся залп із трьох балістичних ракет малої дальності ATACMS.
Нещодавно наші воїни вдарили по аеродромах окупантів у Луганську та Бердянську. Як відзначили тоді у ЗМІ, для атаки військові використовували американські далекобійні ракети ATACMS, які надали у невеликій кількості. Через деякий час Сполучені Штати Америки підтвердили інформацію. В Штатах уточнили, що надали Україні ракети з дальністю дії до 165 кілометрів.
За словами міністр закордонних справ Дмитра Кулеби, постачання ATACMS Україні відбуватиметься на постійній основі.
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